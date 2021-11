CAPU…T DERBY – La bugia di Donnarumma

Ha garantito che le panchine al Psg non lo stanno danneggiando ma non è vero. La scelta sua e di Raiola rovina anche la Nazionale

L'ultima sosta nazionale con le partite contro Svizzera e Irlanda del Nord andate male per la Nazionale di Mancini, ha confermato che esiste un problema Donnarumma e che il calcio italiano deve augurarsi che in qualche modo si risolva nei prossimi mesi per ritrovare una delle certezze della squadra campione d'Europa. Ha detto Gigio che la convivenza con Navas a Parigi lo disturba ma, ha garantito, senza conseguenze tecniche e sul suo rendimento. Purtroppo non è così. Gli errori di Roma e Belfast lo dimostrano e l'unica consolazione è che non sono costati nulla all'Italia che ci ha pensato per conto suo a mettersi nei guai. Però è un problema, anche perché dal portiere celebrato in estate come migliore di tutto l'Europeo è lecito non solo aspettarsi una continuità che sta mancando, ma se possibile anche qualcosa in più che aiuti il resto della squadra a tirarsi fuori dalle secche di un momento di difficoltà.