CAPU…T DERBY – La gamba di Rabiot

Dunque ora c'è anche l'accusatore anonimo a certificare che è tutto sbagliato e da rifare. Che gli arbitri sono scarsi, ma anche e soprattutto impegnati in una battaglia politica che inquina le acque. Ecco perché in campo commettono errori gravi e al Var è pure peggio. E proteggono gli amici degli amici, esponendo a censura invece gli amici dei nemici. Tutto chiaro. Limpido. E se vogliamo confortante, visto che stiamo vivendo l'ennesima stagione di psicosi secondo la quale se c'è qualcuno davanti è perché ruba o se si perde una coppa, una qualsiasi, è perché l'arbitro era scarso.

Il problema è che l'intervista anonima di un arbitro a Le Iene ha poi mischiato le carte dei complottisti. Ha detto che a Genova Pulisic ha fatto fallo di mano, quando Rocchi aveva spiegato che mancava un'immagine chiara come per Udogie qualche mese prima. E ha sostenuto che Gatti dovesse essere espulso con il Verona. Oltre, ovviamente, a confermare i sospetti dei soliti ben informati sulla ormai celebre "gamba di Rabiot".

Insomma, l'Inter ruba ma anche la Juventus non scherza. E il Milan pure e avanti così, da un pozzo avvelenato all'altro senza soluzione di continuità, tanto ognuno avrà avuto conferma delle proprie teorie e nessun interesse a prendere in considerazione quelle altrui. Nulla che sorprenda, visto che i veleni hanno reso irrespirabile l'aria praticamente sempre e chi ne è vittima oggi li ha alimentati in altre situazioni e viceversa. Ci si è tutti assuefatti, poi sarà il tempo a rimettere in ordine meriti e circostanze.