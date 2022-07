CAPU…T DERBY – La griglia del Campionato

Con il calciomercato che freme, colpi a ripetizione e solo 37 giorni al via del campionato, impossibile sottrarsi al rito del pronosticone su chi vince lo scudetto

di Giovanni Capuano -

Mancano solo 37 giorni all'inizio del campionato, 55 alla fine del calciomercato. Pochi, pochissimi. Un'inezia praticamente. Impossibile sottrarsi al rito collettivo della fatidica griglia della Serie A, quel super pronostico fatto con mesi d'anticipo che diventa poi la tua condanna per tutto l'anno. "Avevi detto che Tizio avrebbe vinto facile, incompetente", per non parlare di "Caio che non era nemmeno da Champions League" oppure di quella rivelazione "che sicuramente avrebbe fatto bene" e invece sta miseramente fallendo. Mentre Caio nemmeno da Champions League vola alla faccia di Tizio che non vincerà una beata fava. Insomma, quella cosa lì, la griglia del campionato. Che è già abbastanza rischiosa, ma divertente, quando il campionato sta per iniziare o quando le trattative sono finite e che diventa totalmente insulsa quando mancano 37 giorni al primo gol e 55 alla chiusura dell'ultima trattativa.

Siccome, però, tutti ci si sono messi allora siamo obbligati a provarci anche noi. E ci sbilanciamo con coraggio, sparando qualche sentenza di quelle forti così che ce la si possa rinfacciare tra qualche mese, o settimana, o anche solo giorno. Partiamo dal Milan: dove lo mettiamo? Favorito, anzi favoritissimo essendo campione in carica. Se poi prende quei due che sembra dover prendere non si gioca nemmeno. Se ne arriva uno solo chissà, altrimenti niente e speriamo che Pioli ne abbia almeno undici da far scendere in campo. E se arriva mister X di cui adesso non si parla? Favoritissimo di nuovo. Altrimenti zero, si salva. Forse.

L'Inter sta facendo un mercato fenomenale: favoritissima. Ma non era già il Milan in pole? Vero, bisogna dirlo altrimenti Inzaghi si incazza. Allora facciamo che sono tutti e due in pole e va bene così, un po' come al banco dei salumi quando ti chiedono "signora sono due etti abbondanti che faccio? Lascio?". In ogni caso l'Inter sta facendo un mercato fenomenale e non può essere in pole, ma se poi vende uno, due, magari tre top player perché è alla canna del gas allora non è nemmeno da Champions, ma se ricompra qualcuno torna in pole. Insieme al Milan. E se arriva Dybala non se ne parla nemmeno. Se vende Gagliardini pure. Ma se vende Skriniar, non compra Bremer perché magari lo prende la Juventus e forse va via anche De Vrij allora ha un problema perché non arriva a quattro per la difesa e a Inzaghi ne servirebbero proprio quattro (compreso il portiere), quindi l'Inter la mettiamo in pole ma anche in seconda e terza fila, così per non sbagliarsi.

E la Juventus? Fantastica, favoritissima. In pole. Insieme a Milan e Inter e pazienza se Allegri si incazza. Cosa pretende Allegri? Gli hanno preso Pogba e Di Maria, porteranno Zaniolo e Koulibaly e chissà chi altro, come può non accettare di essere in pole. Favoritissimo. Come? Sono due anni che la Juve fatica a entrare in Champions? Vero anche questo. E se poi De Ligt va via e Koulibaly decide che resta a Napoli? E magari Bremer va all'Inter (così Inzaghi arriva a quattro)? No, non si può rischiare. La Juventus la mettiamo in pole ma anche in seconda e terza fila e visti i precedenti degli ultimi campionati anche un po' più indietro che non si sa mai.

Ci siamo esposti abbastanza, sulle altre meglio sorvolare. Del resto la Lazio non ha ancora nemmeno un portiere, il Napoli vorrebbe venderli tutti come l'anno scorso ma poi magari restano (e allora Koulibaly non va alla Juve, che magari prende Bremer o magari no e sai che casino con le prime file della griglia), la Roma è un grande boh, l'Atalanta passa dalla Champions League a Pinamonti, il Monza sembra il Real Madrid ma vai a fidarti e giù a scendere fino a Lecce e Cremonese. Meglio di no, grazie. Comunque tenetevi pure via questo pezzo. E tutti gli altri che stanno pubblicando in questi giorni. Saranno ottimi per giocare a palla in spiaggia. Per quella vera ci aggiorniamo al 12 agosto e già lì sarà un azzardo. Se ci date tempo fino al maggio 2023 meglio, potremmo anche rischiare per una volta di prenderci.