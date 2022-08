CAPU…T DERBY – La mamma di Rabiot e i doveri della Juventus

Breve riassunto della situazione: la Juventus aveva in mano un accordo da quasi 20 milioni di euro per cedere Rabiot al Manchester United ma la cosa è saltata perché la mamma di Rabiot, sua rappresentante, non ha trovato l'accordo su stipendio e commissione. Facendo così saltare l'affare e mettendo a rischio l'ultima parte del mercato bianconero, quella più importante strategicamente perché deve condurre al regista che serve come il pane ad Allegri.

Ci sta, dunque, che oggi milioni di juventini ce l'abbiano con la signora Veronique e la accusino delle cose peggiori, sottolineando come le sue richieste di stipendio (9 milioni più bonus) e commissione (più o meno la stessa cifra) siano lunari nel calcio post Covid esattamente come è lunare che una riserva ne prenda 7,5 alla Juventus, senza mai aver inciso in questi anni.

Regolati però i conti con la mamma, due cose vanno dette: la prima è che da anni la FIFA annuncia un intervento regolatorio sui procuratori cercando di limitarne peso e costi, iniziando dalla guerra agli agenti-parenti (mamme, mogli, fratelli e così via) che spesso esercitano senza nemmeno averne titolo e formazione professionale. Risultati? Zero. La seconda riporta alla Juventus e a chi la sta costruendo: il regista, Paredes o chi per lui, non è un capriccio ma un'esigenza assoluta per una squadra cui manca da quando è partito Pjanic per imbarcare Arthur (altra operazione come minimo discutibile, ma si trattava di questioni prettamente finanziarie). Ora, Rabiot o non Rabiot, un regista deve arrivare a costo di lavorare con un po' di fantasia e di cercare non necessariamente soluzioni che portino a grandi nomi di grandi club, con grandi stipendi e tutto il resto che segue. Il voto sull'estate di Arrivabene e Cherubini verrà dato su questo.