CAPU…T DERBY – La variante Marotta

Cosa sarebbe l’Inter senza lui e Ausilio oggi? E cosa la Juventus che tre anni fa lo ha accompagnato alla porta?

Redazione DDD

di Giovanni Capuano

Sono passati tre anni dall’addio di Beppe Marotta alla Juventus. Meglio, dalla scelta di Agnelli e della Juventus di chiudere con Marotta proiettandosi in un futuro che allora (settembre 2018) appariva felice e sgombro di nubi. E’ tornato in mente osservando le estati diverse che Juventus e Inter hanno vissuto, entrambe sul filo di un mercato il cui tratto condiviso è stata la cessione dell’uomo di riferimento: Ronaldo per i bianconeri, Lukaku con l’aggiunta di Hakimi per i nerazzurri.

Marotta si è confermato il miglior dirigente italiano del momento e lo era anche nel settembre 2018, quando la Juventus ha deciso di salutarlo. Senza di lui l’Inter avrebbe rischiato un pesante ridimensionamento tecnico, incastrata in una situazione economica complessa e con la proprietà distante e disinteressata. Lui e Ausilio (cui un giorno i tifosi dell’Inter dovranno riconoscere i grandi meriti di questi anni) hanno compiuto un miracolo consegnando a Inzaghi una squadra competitiva e agli Zhang i risparmi imposti prima di far perdere le proprie tracce. Cosa sarebbe stata oggi l’Inter senza Marotta e Ausilio? Allo stesso tempo la Juventus viene sbeffeggiata per la tempistica dell’addio di Ronaldo (troppo tardi e in maniera ben poco rispettosa), per la scelta del sostituto (prima lo vendo e poi lo ricompro a prezzo salato) e per il fatto di aver avviato e abortito il nuovo ciclo dirigenziale dal settembre 2018 a oggi. Cosa sarebbe oggi la Juventus con Marotta?

Ultima riflessione: il già citato Marotta (insieme ad Ausilio) rappresenta da mesi l’appoggio cui si è aggrappata l’Inter in mezzo alla tempesta. Questa rubrica ha scritto a inizio estate: ‘L’Inter è solo Marotta’. Lo confermiamo. E pensare che c’è chi ne ha chiesto le dimissioni pubblicamente addebitandogli la cessione di Lukaku e le scelte più dolorose fatte per mettere in sicurezza la barca nerazzurra. Cosa sarebbe oggi l’Inter se Marotta, dopo aver letto il velenoso consiglio, lo avesse preso in considerazione e ascoltato?