CAPU…T DERBY – La vera classifica

Chi ha avuto il calendario più facile? E quello più duro? Le prime 7 giornate della Serie A rilette utilizzando un coefficiente di difficoltà a seconda delle avversarie

Redazione DDD

di Giovanni Capuano -

La classifica vera dice che Napoli e Atalanta sono in testa, viaggiano forte anche se hanno lasciato qua e là qualche punto. Poi la sorpresa Udinese, la Lazio di Sarri con il Milan campione d’Italia e via tutte le altre in una graduatoria compatta e tutt’altro che definita. Da qui si ripartirà il 4 ottobre, ma mai come quest’anno – con un torneo anomalo e nel quale non c’è spazio per prendere un respiro – il peso delle circostanze è importante.

Chi ha avuto l’avvio di campionato più difficile? E quello più facile? Chi ha gettato al vento l’occasione della fuga oppure messo le basi per scappare più avanti, magari quando si troverà a sfidare avversarie sulla carta più facili? I milanisti sono convinti di essere stati penalizzati dal calendario, gli juventini sono depressi perché non c’erano all’apparenza impegni impossibili. E ragionamenti simili, in un senso o nell’altro, fanno un po’ tutti ora che il pallone si è fermato per la prima e unica sosta in attesa del Mondiale invernale.

Ecco, allora, la classifica ponderata che prova a considerare il coefficiente di difficoltà di ogni singola partita. Non esiste un metodo unico, quello scelto parte dal principio di suddividere la Serie A in tre fasce: le prime 7 di questo momento, quelle piazzate dall’8° alla 14° posizione e, per chiudere, le rimanenti fino a Cremonese e Sampdoria fanalini di coda.

Nelle gare contro avversarie del primo gruppo è stato applicato un moltiplicatore, nulla per quelle della fascia centrale e un coefficiente negativo per le ultime. Il risultato è interessante anche se non stravolge la graduatoria reale. Eccolo (tra parentesi i punti conquistati sul campo):

Udinese 18 (16)

Napoli 17 (17)

Milan 15 (14)

Atalanta 13 (17)

Lazio 11 (14)

Roma 10 (13)

Juventus 10 (10)

Inter 10 (12)

Sassuolo 8 (9)

Fiorentina 7 (9)

Torino 6 (10)

Lecce 6 (6)

Spezia 6 (8)

Salernitana 6 (7)

Bologna 6 (6)

Empoli 5 (7)

Monza 4 (4)

Verona 3 (5)

Cremonese 3 (2)

Sampdoria 3 (2)

Ciascuno faccia le riflessioni che ritiene opportune.