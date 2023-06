CAPU…T DERBY – Lo chiedeva la UEFA

1 - Gravina è stato coraggioso nel dire quello che ha detto, commentando il patteggiamento e attirandosi le ire sgangherate di molti. Ha spiegato che da qui in poi serve una visione ed è la verità, e anche che l’interesse di tutti (anche di quelli che lo attaccano) era tenere la vicenda dentro i confini dell’ordinamento sportivo per evitare una lunga è logorante guerra;

2 - chi giudica solo i 718.240 del patteggiamento sul secondo filone come se fossero sganciati da tutto il resto è semplicemente in malafede. Il processo alla Juventus era ed è solo uno e come tale va considerata anche la sentenza che ha prodotto un danno complessivo da quasi un centinaio di milioni di euro più l’azzeramento dei vertici societari e la rinuncia a ogni ricorso. Poi ognuno esprima il suo giudizio, ma non spiegare che si tratta di questo è non rendere onore al proprio ruolo;

3 - la UEFA voleva un verdetto in fretta e lo ha avuto. Voleva ha Juventus fuori dalle coppe e non è stata accontentata perché evidentemente non c’erano i margini perché accadesse. Punto. Vuole fare per conto suo? Avanti, ma nel rispetto delle norme. Non per vendetta politica o con richiami alla questione Superlega che, invece, continuano ad esistere nel silenzio imbarazzante di chi dovrebbe tutelare il sistema italiano al pari di quello che fanno i vertici del calcio di Spagna e Inghilterra;