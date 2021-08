CAPU…T DERBY – Locatelli e lo Scansuolo servo della Juventus

La formula del passaggio del centrocampista in bianconero ha alimentato il solito dibattito. E ridato vita agli anti juventini militanti

Secondo molti (anche addetti ai lavori) quella formula significa che il Sassuolo - meglio, Scansuolo - si è piegato ai voleri della Juve, anzi ha regalato il centrocampista più promettente ai bianconeri con chiari riferimenti a tutto l'armamentario di dietrologie che accompagna da anni l'anti juventinismo militante. E dunque via con i sospetti su Carnevali, il lavoro della figlia, l'amicizia con i dirigenti di Torino e avanti così fino ad evocare Calciopoli e il ritorno agli anni bui. Ovviamente facendo finta di dimenticare che in un mercato asfittico come quello di questa estate, ma la tendenza è in atto ormai da tempo, le formule super flessibili sono ormai una consuetudine, spesso l'unica via per convincere un club a scucire soldi per prendere un giocatore. E che se un calciatore si impunta perché vuole una squadra e non altre, alla fine la sua volontà è decisiva anche in presenza di offerte migliori per chi vende.