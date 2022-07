CAPU…T DERBY – Quest’uomo vale 50 milioni?

La strana vicenda di Bremer in un mercato in cui in troppi hanno il disperato bisogno di un difensore

Redazione DDD

di Giovanni Capuano -

E' la vera storia dell'estate di calciomercato, più ancora del tormentone Dybala. Perché mentre l'ex Joya rappresenta una ciliegina sulla torta di quasi tutte le pretendenti, Gleison Bremer sta diventando un'assoluta necessità per tanti. Troppi. E così chi ce l'ha, ma sa di doverlo vendere, gongola e prova a tirare sul prezzo anche se da mesi si racconta una trama diversa è cioè che un prezzo - Bremer - ce l'abbia già.

Per i pochi che non lo sapessero, ecco il rapido riassunto: in scadenza nel 2023, a febbraio il difensore accetta di prolungare per un anno con i granata facendo un bel gesto, perché evita di metterli spalle al muro come tanti suoi colleghi in questo periodo in cui tutti vogliono andare a zero pensando di lucrare su stipendio, bonus vari e commissioni. Cairo ringrazia con bellissime parole e con la garanzia che in estate (adesso) lo accontenterà facendolo partire a una cifra non impossibile, ma che protegga anche gli interessi del Toro. Roba da libro Cuore, insomma, con la benedizione del procuratore che è anche l'intermediario della sua cessione e di quella che l'Inter sta apparecchiando per Skriniar con il PSG e di tante altre. Anche con il Torino protagonista.

Ora che l'estate è arrivata Cairo ha deciso che quella cifra "non impossibile" non basta più e così il bel gesto di Bremer sta diventando una prigione. Da dove certamente uscirà anche se non è ancora dato sapere a quali costi e per andare dove. Cairo vuole 50 milioni di euro, ragionando sui 70 che l'Inter pretende per Skriniar e contando sull'inserimento della Juventus e magari di altri che, però, al momento non vedono all'orizzonte. A dire la verità non è nemmeno scontato che la Juventus possa e voglia spendere 50 milioni per un difensore, ragionamento che coinvolge anche l'Inter. Perché la domanda di fondo è: esiste un club nell'asfittico calcio italiano che possa staccare un assegno con quella cifra per un difensore. E Bremer, un paio di stagioni in crescendo alle spalle (l'ultima ottima) li vale? O siamo di fronte a un giochino delle parti in cui qualcuno ha fatto il furbo e pensava di farlo? Pensando di prenderlo a prezzo di saldo, oppure rimangiandolsi la parola data oppure ancora non apparecchiando il famoso rinnovo di febbraio che ha fatto gli interessi di tutti tranne che di Bremer. Ai posteri l'ardua sentenza.