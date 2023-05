CAPU…T DERBY – Su e giù dal carro di Maldini

Breve riassunto del post sconfitta del Milan nell'Euroderby di Champions League (leggendo giornali e veline varie): la colpa è di Maldini, Pioli ha fatto errori ma gode di fiducia e, senza qualificazione alla prossima Europa dalla porta principale, il conto lo pagherà l'uomo che ha costruito una rosa rivelatasi non all'altezza. Dal carro del quale sono segnalati in discesa tanti, se non tutti, anche se è passato solo un anno dall'impresa dello scudetto.

La scelta di investire tutto il budget o quasi sul flop (per ora) De Ketelaere è stata sua, quella di preferire il talentino belga a Dybala pure e comunque si sarebbe potuto prendere al posto di Origi, gli investimenti che evoca ci sono stati ma non sono stati fruttuosi perché il mercato è stato sbagliato e di questa cosa il Milan è stato vittima. Compreso Pioli per il quale, invece, la fiducia è confermatissima. E poi ancora: il rinnovo di Leao, su cui tutti il club lavora da mesi affrontando difficoltà enormi, sarebbe merito del nuovo ad Furlani, cioè della proprietà, che ha sbrogliato la matassa intervenendo direttamente.

Delle due, l'una: o è tutto vero e allora Maldini non merita di restare al suo posto, oppure la narrazione è un filino sbilanciata e c'è da chiedersi perché, visto che la stagione del Milan è stata sotto le attese ma non in maniera così definitiva da dover bruciare tutto quanto costruito in questi tre anni. Viene il sospetto che si tratti di un regolamento di conti che cova da un anno esatto e che la firma sul rinnovo, faticosamente raggiunta in extremis nel giugno scorso e resa quasi obbligatoria dallo scudetto, si sia rivelata un peso più che un'opportunità. Vale per Maldini, che analizzando l'uscita dalla Champions League è parso scaricare altrove tutte le responsabilità, e anche per chi si sta affrettando a scendere dal suo carro. Comunque vada, non una bella scena.