CAPU…T DERBY – Tenetevi il milione

Il Milan e la trattativa infinita per De Ketelaere, che ha fatto perdere la pazienza ai tifosi

Redazione DDD

di Giovanni Capuano -

Questa rubrica è destinata quasi certamente ad autodistruggersi nell’arco di poche ore perché, questa volta per davvero, sembra che la trattativa infinita che dovrà portare il talento belga De Ketelaere al Milan sia a un passo dal compimento. E’ stata sfinente? Certo che è stata sfinente e per alcuni versi anche irrituale, visto che nel mondo del calciomercato pensare a un milione o poco più come distanza impossibile da colmare in fretta è qualcosa cui non siamo abituati. E probabilmente non è nemmeno stata funzionale alle necessità tecniche dell’allenatore in questione (Pioli) che avrebbe avuto bisogno di lavorare con il nuovo giocatore per qualche settimana prima del via della stagione.

Forse è stata troppo anche agli occhi dei tifosi, costretti a vivere di riflesso successi (e delusioni) altrui, quasi messi in stand by è un po’ confusi, dopo il giugno delle questioni tra Maldini e le proprietà. Tutto giusto, ma è stata così semplicemente perché così dovrà essere il nuovo calcio, non solo il metodo Elliott con il Milan. Il milione non è una fastidiosa appendice senza valore, ma un tassello fondamentale dell’intero puzzle. I dirigenti di un club non sono un orpello inutile - tanto ci pensano procuratori, mediatori e figure varie - ma gli esecutori di una linea che parte dalla proprietà e arriva all’area tecnica.

Bene così insomma. E lo scrivo sia (come sarà) se il finale della trattativa sarà lieto sia se dovesse clamorosamente saltare. Sorprende che i primi a non capirlo e a non fidarsi siano tanti tifosi del Milan che pure, da questo nuovo modo di fare calcio, hanno ricevuto in dono uno scudetto. De Ketelaere non sbuca da Marte o dal nulla: viene dal lavoro di un club che prova a cercare su mercati alternativi i suoi talenti e non è disposto a trattare con leggerezza nulla. Neanche un milione di euro.