CAPU…T DERBY – Vlahovic, servi e manipolatori

Sulla corsa della Juventus verso la Champions con in attacco il serbo si può parlare guardando i numeri. Oppure ignorando tutto

Sgomberiamo subito il campo per evitare ogni fraintendimento: la Juventus di Vlahovic è da Champions League, come lo era anche prima di Vlahovic, ma non ha la certezza di andare in Champions League. E se mancherà il quarto posto sarà un fallimento a prescindere da Vlahovic e da quanto è stato pagato. Però - lo diciamo senza paura di essere etichettati come servi, manipolatori e cose simili - la Juventus di Vlahovic eredita una stagione compromessa e ha come prospettiva la corsa per il quarto posto, non altro. E non è nemmeno scontato che ci arrivi visto che davanti a lei ci sono squadre che stanno facendo un fior di campionato e che andrebbero rispettate invece di essere considerate, per gusto di polemica, delle semplici sacrificate alla Grande Rimonta.