DDD Story – Estate 1966, tutti nelle pensioni con la sala tv: c’è Italia-Corea…

Altro che Ridolini...

“C’era un ragazzo che come me / amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva da / gli Stati Uniti d’America”. E’ l’estate 1966, Gianni Morandi canta la storia di un giovane americano, richiamato a casa e spedito a combattere in Vietnam. L’Equipe 84 suona “Bang Bang” e Ornella Vanoni è gettonata per “Io ti darò di più”. E’ un’Italia che sembra non avere pensieri. Adesso i giornali, quando richiamano quegli anni, la chiamano “Italietta”. Chissà perché. Si va in vacanza, in Romagna o in Liguria. Mancano veri e propri alberghi. Ci sono le pensioni, molte hanno il bagno in corridoio. Però tutte hanno il salone TV, ovvero la sala dove si può vedere la televisione (solo gli hotel a cinque stelle, forse, avevano la tivù in ogni camera). E chi non ce l’ha, il televisore, se lo deve procurare. Ci sono i Mondiali di calcio in Inghilterra. La Rai trasmette in diretta le partite e, di ritorno dalla spiaggia, ci mettiamo davanti al video, sistemato su uno scaffale alto alto, che lo devono vedere anche in fondo. E poi, in quei locali, si poteva fumare, anzi, quasi si doveva fumare. Non c’era adulto che non avesse in tasca le Nazionali, quelle da “esportazione” con il pacchetto verde.