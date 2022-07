DDD Story – Il calcio è strano, ma proprio strano…

L'ormai famosa supposta riguarda Cicerone Ramalho, un brasiliano che andò a giocare nel Murcia, in Spagna. Un giorno, per combattere il mal di gola, il medico sociale gli diede delle supposte. Non avendole mai viste in vita sua, le mangiò e si prese una gastroenterite che lo tenne tre giorni a letto. Questo e altri 84 aneddoti compongono il libro "Il calciatore che ha mangiato una supposta" di Gigi Furini. Le pagine attraversano più di un secolo di pallone, occupandosi di personaggi leggendari, da Pelé, Cruijff e Di Stefano a Ronaldo (il fenomeno) ed Eusebio, passando per Garrincha, Falcao, Altafini, George Best, Puskas, Riva, Rivera e Zoff. Spazio naturalmente anche per giocatori meno leggendari, come il brasiliano Germano, ricordato, più che per la sua esperienza al Milan, per il matrimonio, miseramente fallito, con la contessina Agusta.