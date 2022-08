DDD Story – Il grande Zico e il derby fra Italia e…Austria

Si alza un polverone. Luciano Lama, segretario della Cgil (la più potente organizzazione sindacale) tuona: “Mentre Mazza spende sei miliardi per Zico, la Zanussi presieduta dallo stesso Mazza, mette in cassa integrazione migliaia di operai”. Lo segue il presidente della Federcalcio, Sordillo : ”Basta follie per i calciatori stranieri. Chiudiamo le frontiere. E per quelli già tesserati, vedremo il da farsi”. Insomma, l’affare sembra saltare. Si fa avanti la Roma che, negli stessi giorni, sempre in Brasile ha preso Toninho Cerezo. Ma i vertici del calcio sono irremovibili: “I due brasiliani devono tornare al mittente”. La politica si interroga. Il Parlamento è mobilitato, i partiti intervengono. Si fa vivo Franco Dal Cin, direttore sportivo dell’Udinese: “Zico l’abbiamo pagato 3 miliardi, l’alta metà è versata da una società che curerà e sfrutterà la sua immagine”. Ora è facile da dire, ma 40 anni fa questi erano discorsi difficili da digerire. Chi c’è dietro? Che soldi sono?

A sbrogliare la matassa è il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, che gli italiani hanno ammirato, solo l’anno prima, sull’aereo che ha riportato a casa gli azzurri dopo il Mundial in Spagna. Pertini (con la sua inseparabile pipa) è entrato nel cuore di tutti. Le sue parole sono quasi un ordine. Dice: “Mi piacerebbe vedere giocare Zico e Cerezo in Italia”. Basta così. In pochi minuti tutti si adeguano, che gridava “no” viene zittito. Vengono organizzate alcune amichevoli. L’Udine batte addirittura il Real Madrid. Il debutto in campionato è da sogno: 5 gol al Genoa sul campo di Marassi, poi le vittorie casalinghe contro il Catania e la Roma, che pure aveva Falcao e Cerezo. Però, alla fine, nonostante i 19 gol di Zico, l’Udinese arriva solo al nono posto. E l’anno dopo, causa anche molti infortuni del brasiliano, va anche peggio,. Zico decide di tornare a casa. E dove? Al Flamengo. Giocherà ancora molto in Nazionale. Poi, dal 1990, tante avventure sulla panchine in giro per il mondo.