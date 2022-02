DDD Story – Lo steward a Zola “Lei non può entrare”: Rio Ferdinand “Forse tu non sai…”

Rio Ferdinand, dall’alto dei suoi 189 centimetri, fissò il malcapitato steward dritto negli occhi e lo freddò senza remore: “Forse non sai che questo stadio è suo”.

Nel Parma di Carlo Ancelotti non c’era spazio per la fantasia di Gianfranco Zola, chiuso dal 4-4-2 che prediligeva la coppia gol Crespo-Chiesa. Dalla piccola provincia parmense però, l’occasione della vita non tardò ad arrivare e da Londra arrivò la chiamata del Chelsea, di cui Zola divenne icona assoluta. I numeri di magia del folletto sardo scatenarono la libidine dei tifosi, che incoronarono Gianfranco (nemmeno fosse Sua Maestà) come The Magic Box.