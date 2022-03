DDD Story – Quando il derby milanese fu finale di coppa Italia

Grandi firme e storie di retroguardia

La finale di coppa Italia del 1976-77. A metà ripresa gol di Aldo Maldera, scomparso, nel finale Giorgio Braglia. Fu l’addio al calcio di Mazzola e del paron Nereo Rocco, che allenava il Milan. Le formazioni: Albertosi; Sabadini, Maldera III; Giorgio Morini (12' Boldini), Bet, Turone; Bigon, Biasiolo, Calloni, Rivera, Braglia. All. Rocco. Inter: Bordon; Canuti (70' Guida), Fedele; Oriali, Gasparini, Facchetti (scomparso); Pavone, Merlo (76' Grosselli), Anastasi, Mazzola, Marini. All. Chiappella.

Angiolino Gasparini, dunque, titolare, nell’81 venne arrestato per detenzione di cocaina, era nel ritiro dell’Ascoli e fu la prima volta che la droga entrava ufficialmente nel calcio. Quella finale è anche la storia di Maurizio Grosselli, 3 partite in coppa Italia, nessuna in campionato, aveva 18 anni, ai tempi della finale, poi non andò oltre la serie C1, è un esempio di Carneade, assoluto, giocatore che nessuno ricorda ma entrò in campo nel finale nell’unico derby di finale di coppa Italia.