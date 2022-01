DDD Story – Renato Curi, il regista tascabile dal “cuore matto”

I due Perugia-Juventus di Renato Curi...

Lo chiamano “il regista tascabile”. E’ alto un metro e 65 e pesa 62 chili. Però corre come un matto, smista palloni, qualche volta segna. Gioca nel Perugia dei miracoli che, al terzo anno di serie A, è in testa alla classifica dopo cinque giornate. Al Comunale arriva la Juve. Il risultato non si sblocca. Al quinto minuto della ripresa, lui si accascia a terra. Arrivano i medici, poi la barella. In ambulanza viene portato in ospedale. Alla fine della partita, anziché il risultato, il mitico Sandro Ciotti, per “Tutto il calcio minuto per minuto”, chiede la linea. E annuncia: “Il centrocampista Curi del Perugia è morto”. E’ il 30 ottobre 1977. Renato Curi nasce a Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno) nel ’53, ma la famiglia si trasferisce presto a Pescara. Gioca nel Giulianova, poi passa al Como ma nel 1974 Ilario Castagner lo vuole al Perugia. Un anno in B e poi il salto nella massima serie.

Curi tocca il massimo della popolarità il 16 maggio 1976. E’ l’ultima di campionato. Il Torino è in testa con un punto di vantaggio sulla Juventus e gioca in casa contro il Cesena, se vince è fatta. Ma pareggia (1-1) e i tifosi di tutta Italia sono attaccati alle radioline, perché la Juve gioca a Perugia e potrebbe agganciare i granata in vetta. E’ sempre Ciotti che chiede la linea: “Il Perugia è passato in vantaggio con Curi, su cross di Novellino. Niente da fare per Zoff”. Il popolo granata è in festa, al Comunale sventolano le bandiere. Curi, a Perugia, è portato in trionfo come un vero leader, si pensa a lui per la Nazionale. E comincia bene anche il campionato 1976-77 (gli umbri sono primi con Genoa, Juve e Milan). Poi quel giorno terribile. Piove a dirotto, Curi è in dubbio perché nei giorni prima ha preso un colpo a una caviglia. Ma vuole esserci. Sono le 15,34 quando, su una rimessa laterale, fa uno scatto per ricevere la palla. Invece crolla a terra. Il primo a chiamare i soccorsi è Beppe Furino, il suo marcatore. I medici lo portano in barella negli spogliatoi e poi in ospedale. Inutili massaggi e ogni tentativo di respirazione artificiale. “Ho un cuore matto – aveva detto qualche tempo prima in un’intervista – e pensate che quando sono passato dal Giulianova al Como – si sono accorti che i battiti erano irregolari. Però il mio cuore si assesta quando corro, quando mi affatico i battiti diventano perfetti”. Però nessuno ci fa caso e lui continua a correre e giocare. Il giorno dopo la morte, i giornali titolano: “Curi si poteva fermare?”. Il risultato dell’autopsia parla di “anomalia cronica del cuore”. La procura di Perugia apre un’inchiesta che si conclude con lievi condanne per tre medici.