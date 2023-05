EX SERIE A – Dzemaili è glaciale, disastro Hakimi: Lazio, occhio a Escalante!

Se questo gol l’avesse potuto donare al Napoli…Nel weekend della possibile festa per la piazza napoletana, un segnale positivo era arrivato anche dall’estero. L’eterno capitano partenopeo Marek Hamsik sabato, proprio alla vigilia di Napoli-Salernitana aveva aperto il match di campionato tra Konyaspor e Trabzonspor. Gli ospiti sono passati in vantaggio proprio grazie alla rete dello slovacco. Il Konyaspor ha poi ribaltato la gara vincendo 2-1 con il Trabzonspor che ha terminato la gara in inferiorità numerica per l’espulsione di Bakasetas sul finale della prima metà di gioco.