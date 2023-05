Ex Serie A- Latte Lath goleador, Edu Vargas in gol: Hakimi, ma sempre tu?

Il Psg a valanga su un tenero Ajaccio al Parc Des Princes. Nel match terminato 5-0, non sappiamo se faccia più notizia l’assenza di Leo Messi tra i marcatori o l’ennesima doppietta di Kylian Mbappe con la quale raggiunge, per il quarto anno consecutivo, i 25 gol in Ligue 1. A segno anche gli “italiani” Fabian Ruiz, in gol anche lo scorso weekend e Achraf Hakimi. Per il marocchino sono gioie e dolori infatti. Al 33’ spinge in porta il tap in per il 2-0 parigino, ma la minuto 77’ si becca il cartellino rosso diretto e il pass per una doccia anticipata rispetto ai suoi colleghi. Non è la prima sanzione per il laterale ex Inter in questa stagione.