EX SERIE A – Mosca, Keita Balde man of the match nel derby – A segno Dalot e Under

Protagonista della Lazio dal 2014 al 2017 con più di 100 presenze, dopo l’addio alla capitale, l’esterno senegalese di è accasato in Francia nel Monaco per poi tornare in Italia a vestire le maglie di Inter, Cagliari e Samp. Oggi Keita è in forza allo Spartak Mosca in Russia. Nel derby contro il fanalino di coda del campionato russo, la Torpedo Mosca, l’ex Lazio ha prima fallito un rigore dopo un quarto d’ora, per poi portare in vantaggio i suoi al minuto 18. Lo Spartak ha conquistato i 3 punti grazie al 2-1 finale.