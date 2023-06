EX SERIE A – Muriqi stagione da 9 e Marekiaro fa gol: un saluto da Eder e Sosa!

Poteva mancare la sua “parola” nella settimana dell’incoronazione del Napoli? Ovviamente no. E infatti, seppur distante, Marekiaro, ha partecipato alla cerimonia del Napoli…segnando in Turchia! Il suo Trabzospor non andrà a giocarsi l’Europa, ma ci teneva a far bene in questo finale di stagione. Nella goleada alla penultima giornata contro l’Alanyaspor, lo slovacco ha firmato il momentaneo 2-1. Match che poi ha visto il Trabzonspor prendere il largo con un netto 5-1, nel quale ha fatto festa anche un altro ex serie A, il norvegese Stryger Larsen.