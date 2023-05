Ex Serie A – Riecco Fofana e Fabian Ruiz: spettacolo Martinez e segna anche Vina!

Probabilmente neanche nella capitale, molti si ricorderanno di lui, ma Zan Celar, la maglia della Roma l’ha vestita e con quella maglia ha anche esordito in A. Una sola presenze nella nostra massima serie, subentrando a Patrick Shick in un Roma-Empoli nel 2019. Lo sloveno classe ‘99 ha poi giocato in B nei due prestiti con Cittadella e Cremonese prima di partite alla volta della Svizzera. Nel Lugano ora, Celar ha una discreta continuità e un ottima media realizzativa. Nel match del weekend di Credit Suisse Super League, tra Luzern e Lugano, club che si stanno giocando l’accesso alla prossima Conference League, Zan Celar ha impresso la sua firma. 2-2 finale con lo Sloveno che ha accorciato le distanze dopo l’iniziale 2-0 dei padroni di casa. Pareggio poi arrivato con la rete di Steffen al minuto 74.