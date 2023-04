EX SERIE A-Riecco Iturbe e Niang. Sentenza Momo e che Livaja!

Torna a farsi sentire l’ex Milan. Mbaye Niang, che oltre a quella del diavolo, nella nostra serie A, ha giocato per Torino e Genoa, oggi gioca in Ligue 1, con la maglia dell’Auxerre. In questo weekend, nel match chiave per la salvezza tra Auxerre e Troyes, il senegalese, dopo 5 minuti dal suo ingresso in campo ha siglato il vantaggio. Un vantaggio che vale i tre punti e l’aggancio in classifica allo Strasburgo, uscito sconfitto dal pirotecnico match contro il Monaco terminato per 4-3.