TACKLE DURO – Il derby dei media, il Milan che rischia in Champions e l’Inter che litiga in A

Le milanesi e il Napoli hanno l’opportunità di arrivare ai quarti ma, con Spalletti a +15 c’è il rischio di non essere quarti a fine campionato, e di restare fuori l’anno prossimo

di Roberto Dupplicato

La notizia del giorno è certamente il Paris dell’Inter contro la non irresistibile Sampdoria, una squadra che rischia di non finire la stagione e che è relegata nella lotta salvezza. Dopo i passi falsi con Monza ed Empoli arriva un terzo stop per Simone Inzaghi, che quando c’è da ingranare la marcia per la scalata si ferma sempre e resta impantanato, quest’anno anche nervosetti come ieri Lukaku e Barella.

Un anno fa al Milan è servito, quest’anno al Napoli non importa proprio e i nerazzurri stanno portando a casa un campionato anonimo, il secondo di fila con Simone Inzaghi, che nella partita secca è molto bravo, un po’ meno nel lungo percorso. Forse è per questo che Acerbi dice che l’Inter può essere la sorpresa proprio in Champions.

Il Diavolo di Pioli si è ripreso dopo gli schiaffoni di inizio 2023

Il Milan è riuscito addirittura a battere il Toro, che l’aveva eliminato in Coppa Italia. Ora c’è la super sfida di Champions League contro il Tottenham di Antonio Conte, che da allenatore ha preso la seconda più grande sconfitta della sua carriera: 41 con Leicester. Ma in Champions sarà sicuramente un’altra cosa, occhio, Diavolo. Qualcuno dice che sei stato il Leicester italiano, dimostra che non è così non solo in Europa ma anche riconquistando la Champions anche dalla A, visto che dopo la sfida fra Kane e Giroud ci sarà da lottare per restare quarti in Italia e da ritrovare i punti “Cardinale”.

Perché la penalizzazione della Juventus ha aperto scenari diversi e inediti. La Roma ne sta approfittando, la Lazio meno, l’Atalanta è tornata a correre e non avendo le coppe punta dritta tornare nell’Europa che conta. Quindi i posti si riducono. La Juve, che rischia una clamorosa retrocessione sul campo, punta tutto sulla superlega, potrebbe esserci il paradosso in cui la Juve gioca B ma anche in superlega. Allegri è un po’ arrabbiato nonostante le vittorie in A e adesso deve vedersela in Europa League con il Nantes, una sfida dal fascino anni ‘80.

La Roma in questo momento è nella top Four e Mourinho ne approfitta festeggiando con uno scatto social mentre indossa le ciabatte giallorosse. La Roma ha salutato Zaniolo, lui se n’è andato in Turchia e dei suoi ex compagni di squadra nessuno gli ha rivolto messaggi di arrivederci via social. C’eravamo tanto sopportati. A Roma ride meno la Lazio, Sarri non ha giocatori e infatti sui giornali si legge che voglia Giuntoli al posto di Tare, in campo ha sprecato delle opportunità e la sconfitta in casa con l’Atalanta rischia di aver indirizzato la stagione in maniera negativa.

Spalletti si gode Kvara e Osimhen, dice che il georgiano sia meglio di Salah e viaggia verso uno Scudetto storico perché non si vince dai tempi di Maradona e perché si rischia di sfondare quota 102, quelli fatti da Conte con la Juve negli anni di Scudetti vinti quasi senza avversari. In Champions avrà l’Eintracht che ha vinto l’Europa League e che per questo è un ostacolo duro ma non impossibile da superare. Napoli e Inter vanno in campo tra una settimana, stasera Conte contro Pioli è la strada che porta a un allenatore italiano ai quarti di Champions. Bisogna vedere chi…