IL DERBY DI INSTAGRAM – Chiesa e Pessina, social tinti d’azzurro

Derby di Instagram significa anche confrontare i profili di due Azzurri alla vigilia di una grande gara...Si scopre qualcosa in più su Federico Chiesa e Matteo Pessina.

Valentina Alduini

Entrambi impegnati a Euro 2020 con la maglia della Nazionale italiana, giovani e di talento. Uno gioca nella Juventus e l'altro nell'Atalanta. Il bianconero si chiama Federico e l'atalantino Matteo. Sono i protagonisti del derby di Instagram alla vigilia di Italia-Belgio: Chiesa e Pessina.

I due calciatori, che stanno sfoggiando le loro doti calcistiche in azzurro, hanno anche un profilo Instagram. Non postano moltissimo Federico e Matteo ma, quando lo fanno, i like sotto i loro scatti sono davvero tantissimi. Proprio sui post pubblicati, ad ottenere il vantaggio è Chiesa con più di 340; Pessina ha condiviso con i suoi followers quasi 300 post.

Per quanto riguarda i follower, i due Azzurri non se la passano per nulla male: 155 mila circa per Pessina, su per già 1,3 mln per Chiesa. Circa i profili seguiti, a vincere è l'atalantino: quasi 1000 contro i quasi 360 del bianconero.

Scatti d'impatto e coinvolgenti quelli pubblicati dai due calciatori, per lo più riguardanti la loro professione. Due profili curati e che piacciono ai follower. Profili semplici e grintosi, che rispecchiano Chiesa e Pessina.

Insomma, in attesa di vederli a breve in campo... Meritano che si vada a dare un'occhiata ai loro profili social. Numeri a parte, il derby in questo finisce in parità in quanto meritano entrambi.