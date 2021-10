IL DERBY DI INSTAGRAM – Dalla fascia ai social, Di Lorenzo vs Calabria

In questo nuovo appuntamento con il derby di Instagram si va a scoprire i profili di Giovanni Di Lorenzo e Davide Calabria...

Profili che li ritraggono in campo ma non solo, Giovanni e Davide consento ai loro followers di intravedere anche qualcosa della vita lontana dal mondo del calcio. Ogni loro post, riceve moltissimi like e per comunicare ancor di più con chi li segue utilizzano anche le Instagram stories.