IL DERBY DI INSTAGRAM – Diletta boom, Giorgia top: no contest, vincono entrambe!

Diletta Leotta e Giorgia Rossi, entrambe giornaliste sportive televisive sono seguitissime sia in televisione che sui loro profili social

Valentina Alduini

Diletta Leotta e Giorgia Rossi, due splendide donne che lavorano nel mondo del calcio dimostrando costantemente passione e bravura. La prima è uno dei volti di Dazn, la seconda lavora a Sportmediaset. Come molte colleghe e donne della loro giocane età, anche loro hanno dei profili Instagram molto seguiti. Due profili diversi fra loro. Giorgia Rossi dedica molto del suo spazio alla presentazione delle sue dirette, i tg e Pressing. Diletta Leotta invece dà spazio anche a momenti privati, glamour, la famiglia. Oltre ad una maggiore presenza di inserimenti pubblicitari rispetto alla collega. Le due primedonne non si amano e soprattutto Giorgia Rossi ha spesso marcato la differenza fra il suo lavoro prettamente giornalistico e quello di Diletta più a 360 gradi. La Leotta spesso viene pizzicata da altre protagoniste dello sport e dello spettacolo, ma non replica mai.

7,6 mln di followers per Diletta, 427 mila per Giorgia: numeri da capogiro per le due bionde giornaliste. Sui loro profili si possono ammirare sia storie e post relativi al loro mestiere che alla loro vita quotidiana. Scatti sempre perfetti per le due, con nessun dettaglio lasciato al caso. Post glamour e ricercati, a rispecchiare il loro magnifico modo di raccontare il calcio a chi lo segue da casa.

Professionali e simpatiche, arrivano ai loro follower con pacatezza e semplicità. E questo lo si può ammirare nei loro scatti social, sia in abiti professionali che in veste privata. Insomma, dovessimo dichiarare una vincitrice in questo derby tra giornaliste, decidere tra Diletta Leotta e Giorgia Rossi sarebbe difficile. E, allora, scegliamo di farle vincere tutte e due. Perchè lo meritano!