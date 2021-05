IL DERBY DI INSTAGRAM – Donnarumma e Maignan, tra parate e…followers!

I protagonisti del derby di Instagram di questa settimana sono Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan. I due portieri hanno due profili social niente male. Venite a scoprirli.

Valentina Alduini

Entrambi portieri, giovani, talentuosi. Uno italiano e l'altro francese. Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan. Il primo ha da poco concluso la stagione con il Milan, con il quale ha centrato l'obiettivo piazzamento in zona Champions League; il secondo, è da pochi giorni approdato in rossonero dopo aver vinto la Ligue 1 francese con il Lille. Ma, campo a parte...Anche loro utilizzano i social e dunque una sbirciatina ai loro profili Instagram si impone.

In questi ultimi giorni, il profilo del portiere italiano ha perso migliaia di followers ma restano comunque molti, quasi 2 mln. Per il francese, invece, sono più di 315 mila. Anche loro, come tutti gli utenti, seguono dei profili: più di 520 sono quelli "followati" da Donnarumma, su per giù 250 quelli seguiti da Maignan.

Guardando i post pubblicati, poco più 130 per Maignan mentre sono più di 460 quelli postati da Gigio Donnarumma. Tra like e commenti, i portieri fanno numeri da capogiro... Un po' come le loro parate. Scorgendo le immagini da loro pubblicati, si potrà notare la passione per il proprio mestiere dato che gran parte di esse vi sono collegate.

Una curiosità riguarda le loro immagini profilo: entrambe sono legate al Milan. D'altra parte, Donnarumma non ha ancora vagliato altri club ed è ancora un giocatore del club milanese. Mentre, per quanto riguarda Maignan, i colori rossoneri sono la sua nuova tappa in carriera.

Insomma, due profili moderni, freschi, con post sempre d'impatto e capaci di attirare pubblico. Un po' come le stories che, ogni tanto, i due pubblicano. Tra poco, saranno all'opera con le rispettive Nazionali e probabilmente saranno all'opera per pubblicare anche per le loro gesta in quelle vesti. Non resta che attendere.