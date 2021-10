IL DERBY DI INSTAGRAM – Handanovic contro Szczesny, derby d’Italia social!

Derby d'Italia e derby di Instagram questa volta viaggiano di pari passo! In questo appuntamento, ecco la contrapposizione fra Handanovic e Szczesny...

Il primo, che protegge la porta dei bianconeri, vanta circa 2,8 mln di follower mentre il secondo ne ha quasi 580 mila; per quanto riguarda, invece, i profili seguiti dai due portieri i numeri sono molto vicini: quasi 180 per Handanovic, poco più di 190 per Szczesny.

I contenuti condivisi da Handanovic e Szczesny rendono i loro follower partecipi del mondo che vivono con tanta intensità, quello del calcio, dove regalano emozioni partita dopo partita. Incetta di like ad ogni post per Handanovic e Szczesny, segno di quanto i loro seguaci apprezzino le loro gesta sul campo e.. Sui social!

Due profili ben curati e che non lasciano nulla la caso, un po' come i due portieri. Dando un'occhiata alle loro immagini profilo, si potrà notare che il bianconero ha impostato una sua foto con la casacca del club, mentre il suo collega ne ha scelta una che lo ritrae in piedi con lo sfondo dell'Inter dietro le spalle. Sia Szczesny che Handanovic utilizzano anche le Instagram stories e proprio il nerazzurro ne ha poste anche alcune in evidenza.