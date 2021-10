IL DERBY DI INSTAGRAM – Hellas Verona e Juventus, dai post social al campo!

Il derby di Instagram di questa settimana vede come protagoniste Juventus e Hellas Verona

Valentina Alduini

Tra alcune ore si troveranno l'una contro l'altra in uno scontro importante per entrambe a livello di classifica e di punti. Nel frattempo, abbiamo scelto di mettere a confronto i loro profili Instagram. Il riferimento è a Hellas Verona e Juventus, squadre delle quali si possono sbirciare le gallerie del noto social!

I due profili Instagram sono molto seguiti: 51,3 mln i follower per l'account della Juventus e circa 192mila per quello dell'Hellas Verona. I contenuti postati aggiornano i fan per mezzo delle immagini accompagnate alle didascalie che rendono il tutto ancor più coinvolgente.

Post volti a tenere i seguaci sempre informati su Juventus ed Hellas Verona, in ogni momento della giornata e a portata di clic! A proposito di post, ad oggi sul profilo dei bianconeri ve ne sono più di 10.840 mentre su quello dell'Udinese si superano i 6.380: numeri di non poco conto per i due club.

Come immagine del profilo, sia la Juventus che l'Hellas Verona hanno impostato il loro logo. Dando una sbirciata, potrete notare che su entrambe gli account sono presenti storie in evidenza, reels e video: tantissimi contenuti che deliziano gli occhi dei follower!

Manco a dirlo, ogni post fa incetta di like e commenti a dimostrazione del fatto che l'accuratezza utilizzata nel proporre novità sia apprezzata dal pubblico. Insomma, in attesa di vederle in campo vi chiediamo: tra Juventus e Hellas Verona, chi vince il derby di Instagram?