IL DERBY DI INSTAGRAM – Jorginho e Barella, Campioni anche sui social!

Vi portiamo alla scoperta dei profili Instagram di due dei Campioni d'Europa con la Nazionale Azzurra. Di chi si tratta? Di Jorginho e di Nicolò Barella...

Campioni d'Europa con la Nazionale, entrambi centrocampisti, uno in forza al Chelsea e l'altro all'Inter. Insieme ai loro compagni hanno fatto faville e, a centrocampo, sono stati tra i protagonisti. Stiamo parlando di Jorginho e Barella. Siccome in campo hanno brillato, abbiamo scelto di metterli a confronto nel nostro derby di Instagram .

Come è ovvio, negli ultimi giorni, sui loro profili sono apparse immagini celebrative per la vittoria di Euro 2020. Nicolò Barella è stato anche protagonista involontario di qualche simpatico meme creato da alcune pagine Instagram.

Naturalmente, solitamente il nerazzurro e Jorginho utilizzano Instagram per mostrarsi ai loro follower. A tal proposito, i seguaci del giocatore del Chelsea sono circa un milione mentre quelli di Barella si attestano attorno ai 2,2 mln. Se sui follower vince Barella, circa i post pubblicati fa centro Jorginho con circa 480 contro i circa 350 di Nicolò.

Anche sui profili seguiti, ad avere la meglio in fatto di numeri è Jorginho con più di 900 contro i circa 430 di Barella. Due profili che piacciono ai seguaci quelli dei due giocatori che, sotto ai loro post, fanno incetta di like e commenti. Oltre alle immagini attinenti la loro professione, scorgendo le gallerie Instagram dei due, alcune volte ci si può imbattere in fotografie che li ritraggono extra campo.