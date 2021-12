IL DERBY DI INSTAGRAM – Kalulu vs Florenzi, rossoneri sui social!

In questo appuntamento con il derby di Instagram, i protagonisti sono due giocatori attualmente in forza al Milan: Alessandro Florenzi e Pierre Kalulu.

I post condivisi con i followers raccontano un po' il mondo dei due giocatori attualmente in forza al Milan. Scatti e video curati e coinvolgenti, che sono molto graditi dai loro "seguaci". Sia Florenzi che Kalulu (entrambi con i profili dotati della famosa "spunta blu") rendono così partecipi i propri tifosi, che interagiscono a suon di like e commenti.

Per regalare ancora più contenuti ai propri followers, sia Alessandro che Pierre utilizzano le Instagram stories. A tal proposito potrete notare che se sul profilo di Kalulu alcune di essere sono poste in evidenza, su quello di Florenzi ciò non avviene.

E che dire delle immagini profilo scelte? Florenzi ha optato per una fotografia in cui indossa la maglia azzurra, mentre Kalulu ha deciso per un'immagine che lo ritrae in campo con la divisa rossonera. Insomma, due scelte diverse per i difensori rossoneri.