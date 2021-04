IL DERBY DI INSTAGRAM – Monica Bertini e Jessica Tozzi, che profili!

Un'occhiata ai profili Instagram di due giornaliste sportive: Monica Bertini e Jessica Tozzi. Venite con noi!

I loro profili Instagram sono ricchi di contenuti che Monica e Jessica scelgono di condividere. I post per la prima sono più di 1070, mentre per la seconda più di 820: un bel testa testa. Immagini che le ritraggono non solo intente a lavorare ma anche al di fuori del contesto lavorativo. Profili curati nei dettagli quelli della Bertini e della Tozzi, che trasmettono frizzantezza e mostrano l'essere solare delle due giornaliste. Selfie ma non solo per le due.

Le due giornaliste utilizzano anche le Instagram story per restare in contatto con i rispettivi followers che, certamente, apprezzeranno. Due profili che denotano la loro passione per il calcio e non solo, come si diceva. In uno dei suoi ultimi post, ad esempio, Jessica Tozzi si mostra insieme al tenero cagnolino. Monica Bertini, di recente, ha invece condiviso un post in cui appare in tenuta ginnica, segno che lo sport per lei non è solo lavoro!