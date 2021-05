IL DERBY DI INSTAGRAM – Persico e Campello, che profili… Wow!

Questa settimana il confronto è fra i profili Instagram di due wags. Michela Persico e Alice Campello, rispettivamente Lady Rugani e Lady Morata.

Valentina Alduini

Bionde, simpatiche, belle, mamme e... Wags! Una mamma del piccolo Tommaso, l'altra dei gemelli Alessandro e Leonardo e del piccolo Edoardo. Una compagna di Daniele, l'altra moglie di Alvaro. Ecco a voi Michela Persico e Alice Campello. Seguitissime sui loro profili social, Michela e Alice si mostrano con semplicità e assiduità ai loro tantissimi follower. Le due, infatti, hanno numeri da capogiro sui loro profili Instagram. Più di 650 mila i seguaci della Persico, su per giù 2,4 mln quelli della Campello. Post, stories, reels, IgTv: le due wags utilizzano tutto ciò che il social mette a disposizione per interagire con il proprio pubblico.

Donne in carriera oltre che, come anticipato, mamme e compagne rispettivamente di Morata e Rugani. E, a proposito delle loro dolci metà, talvolta sono anche loro protagonisti dei post di Michela e Alice. Infatti, girovagando per le loro gallerie Instagram, vi capiterà più di una volta di imbattervi in post dove compaiono anche i due calciatori.

Si svelano nel quotidiano la Campello e la Persico, che hanno due profili molto curati e che non vengono mai lasciati al caso. Alcune volte, seguendo le loro stories, ci si può trovare di fronte ad una box messa a disposizione per fare delle domande alle due wags. Un bel modo per tenersi in contatto con i follower che possono chiedere e magari ricevere delle risposte. Una maniera, anche questa, di raccontarsi ai propri seguaci in modo piacevole e genuino.

Divise tra lavoro, casa e amore, la Persico e la Campello si tengono comunque attive su Instagram facendo incetta di like e commenti. E, se sono molto seguite, sono a loro volta seguaci di altri profili: più di 580 quelli che segue Michela, circa 1600 quelli seguiti da Alice.

Molti i post pubblicati dalle due: quasi 1900 per la Persico, più di 2700 per la Campello. Insomma, andando a seguire i loro profili Instagram, potrete davvero visualizzare contenuti interessanti, freschi e molto curati. Un bel derby tra le due bionde che finisce in perfetta parità.