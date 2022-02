IL DERBY DI INSTAGRAM – Pinsoglio e Mirante, sfida tra portieri!

Carlo Pinsoglio e Antonio Mirante, portieri rispettivamente di Juventus e Milan, sono le alternative ai titolari i protagonisti del derby settimanale di Instagram.

Nel nostro derby di Instagram di questa settimana abbiamo scelto di mettere a confronto i profili di due portieri. Uno è in forza alla Juventus e l'altro al Milan; entrambi, non sono titolari ma hanno qualità e grinta. Stiamo parlando di Carlo Pinsoglio e Antonio Mirante.

Gironzolando sui loro profili, si può notare che Pinsoglio ha sino ad ora pubblicato circa 310 post contro i quasi 390 di Mirante. Contenuti, quelli postati dai due portieri, che attirano i followers e che fanno incetta di like. Dando un'occhiata a fondo, balzano all'occhio alcuni particolari.

Carlo Pinsoglio, ad esempio, ha condiviso alcuni reel mentre Antonio Mirante no; entrambi hanno postato dei video ma se si guarda sulla barra delle storie in evidenza, si può vedere come sia solo il milanista ad averne salvate. Tuttavia, a proposito di Instagram stories, ne pubblicano tutti e due i portieri.