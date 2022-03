IL DERBY DI INSTAGRAM – Radaelli vs Mizzoni, dalla tv alla spunta blu!

Questa settimana siamo andati a sbirciare i profili Instagram di due giornaliste. Venite con noi per scoprire qualcosa in più sugli account di Benedetta Radaelli e Giulia Mizzoni..

Valentina Alduini

Entrambe volti dello sport, una mora e l'altra bionda. Super professionali e piene di passione nel raccontare gli eventi. Ebbene, abbiamo deciso di metterle a confronto nel nostro simpatico derby di Instagram. Stiamo parlando di Benedetta Radaelli e Giulia Mizzoni.

La Radaelli, volto di Sportmediaset, vanta circa 67,8 mila follower mentre la Mizzoni, volto di Prime Video Sport ne conta su per giù 38,2 mila. Andando invece a vedere il numero dei profili seguiti dalle due giornaliste, ecco che Benedetta ha messo il "follow" a quasi 1030 account mentre Giulia a circa 535.

Per quanto riguarda i post pubblicati, ad oggi, è la Radaelli ad averne lanciati di più: circa 900 contro i quasi 300 della Mizzoni. Post curati e che ottengono molti like dai seguaci delle due preparatissime giornaliste; post che le raccontano non solo nella loro realtà professionale ma anche in quella lontana dallo sport.

Sia Benedetta Radaelli che Giulia Mizzoni hanno la famosa "spunta blu" nel loro profilo ed entrambe non pubblicano soltanto foto. Infatti, andando a sbirciare nei loro profili, potrete notare come pubblichino anche Instagram stories (alcune messe anche in evidenza), video e reel.

Insomma, i profili Instagram della Radaelli e della Mizzoni sono davvero curati nei dettagli e molto curiosi da seguire. Se non siete ancora andati a vederli, ve li consigliamo! Per noi, questa "partita", finisce in parità!