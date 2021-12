IL DERBY DI INSTAGRAM – Real Madrid vs Psg, antipasto della Champions!

Paris Saint Germain e Real Madrid si dovranno affrontare in Champions League ma prima la sfida nel nostro personalissimo derby di Instagram!

Valentina Alduini

Il Paris Saint Germain e il Real Madrid si sfideranno in Champions League.

In questo appuntamento con il derby di Instagram spicca la sfida fra i profili di due grandi club. Paris Saint Germain e Real Madrid si sfideranno agli ottavi di Champions League.

Sia il profilo Instagram del club spagnolo che quello del club francese sono riconoscibili dalla famosa spunta blu e dall'immagine profilo, dove entrambe hanno scelto il rispettivo stemma. Dando uno sguardo a qualche numero, possiamo focalizzarci su quello relativo ai followers: su per giù 54,1 mln per il Paris Saint Germain contro i circa 107 mln per il Real Madrid. Per quanto riguarda, invece, il numero di profili seguiti il club parigino è quasi a quota 100 mentre quello madrileno ne segue meno di 50.

Passando ai contenuti dei due profili Instagram, potrete notare che su quello del Psg sono stati condivisi più di 8700 post mentre su quello del Real Madrid ne sono comparsi più di 5340. Storie in evidenza, reel, video e storie condivise: ce n'è per tutti i gusti sui due account Instagram! Naturalmente, ogni post fa il pieno di like da parte dei followers. I contenuti appaiono ben struttati e accattivanti, volti a rendere partecipe della quotidianità dei due club.

In attesa di vedere Paris Saint Germain e Real Madrid affrontarsi sul campo, un giro sui loro profili Instagram non è tempo perso. Il derby di Instagram termina in parità... almeno in teoria, in attesa dell'ultima parola del campo.