IL DERBY DI INSTAGRAM – Romagnoli e Bastoni, il derby è in difesa

Il nostro derby di Instagram ha come protagonisti due difensori: Alessio Romagnoli e Alessandro Bastoni.

Valentina Alduini

I protagonisti del nostro derby di Instagram di questa settimana sono due difensori. Uno gioca nel Milan e l'altro nell'Inter. Stiamo parlando di Alessio Romagnoli e Alessandro Bastoni.

I due difensori sono molto seguiti sul noto social: 879mila i follower per Romagnoli, 548mila per Bastoni. Se in questo caso i numeri per il capitano del Milan sono maggiori, per quanto riguarda invece i profili seguiti, a "vincere" è Bastoni con più di 650 profili contro i quasi 400 di Romagnoli.

Per quanto riguarda il numero di post pubblicati, Alessio e Alessandro, ritratti insieme nella foto di Calciomercato.com, sono abbastanza vicini: quasi 400 per il primo, poco più di 470 per il secondo. Due profili curati sia nella grafica che nei contenuti. Come diversi utenti, anche Romagnoli e Bastoni utilizzano le Instagram stories. Tuttavia, a differenza del rossonero il nerazzurro ne ha postate diverse anche "in evidenza!

Ad ogni post, fanno incetta di like e di apprezzamenti da parte dei follower che divengono così partecipi di quanto condiviso dai due difensori. I contenuti spaziano dalla vita sportiva a quella extra campo della quale, tuttavia, condividono molti meno scatti.

Presto, li vedremo affrontarsi nel derby tra Milan e Inter. Non si sa ancora se scenderanno in campo ma per ingannare l'attesa vi consigliamo un giretto sui loro profili Instagram.