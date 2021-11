IL DERBY DI INSTAGRAM – San Siro può attendere, Milan-Inter prima passa dai social!

La marcia di avvicinamento al derby di San Siro è ormai iniziata ma, prima di vedere la sfida in campo, Milan e Inter ai raggi X su Instagram: da non perdere!

A livello di followers, è il profilo Instagram del Milan ad averne di più: 11 mln i seguaci rossoneri, 7,4 mln quelli dell'Inter. Storie in evidenza, reels, video: tantissimi contenuti molto ghiotti messi a disposizione del pubblico di Instagram. I profili delle due società sono in costante aggiornamento, anche con l'ausilio delle Instagram stories che consentono di restare sempre più informati circa i due club.

Sino ad ora, sul profilo del Milan si contano più di 9220 post mentre su quello dell'Inter più di 9950. Chiaramente, la marcia di avvicinamento al derby, passerà inevitabilmente anche da Instagram. Su entrambi gli account, come immagine del profilo è stato impostato il logo dei club; nella parte dedicata alla biografia, potrete notare come l'Inter celebri la vittoria dello scudetto nella passata stagione.

Insomma, se l'attesa per il derby è alta... Per stemperare la tensione e per restare aggiornati in vista di questo grande match, il consiglio è quello di fare un giro sui profili Instagram di Milan e Inter. Di sicuro, nessuno si annoierà!