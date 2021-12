IL DERBY DI INSTAGRAM – Udinese e Sampdoria, a voi il derby social!

Sampdoria e Udinese stanno viaggiando a braccetto in classifica ma, prima della ripresa del campionato, siamo andati a visitare i loro profili Instagram...

Valentina Alduini

Attualmente sono entrambe a quota 20 punti in classifica e, in attesa che il campionato riparta, non è tempo perso andare a sbirciare i loro profili Instagram ufficiali: Udinese e Sampdoria, i cui account sono i protagonisti del nostro derby di Instagram.

Entrambe i profili sono seguitissimi: 292mila followers circa per la Sampdoria, su per giù 227mila per l'Udinese. Numeri non molto distanti tra le due che viaggiano vicine anche circa il numero di profili seguiti: poco più di 70 per la Samp, alcuni oltre i 150 per i friulani.

A postare di più, tuttavia, è l'Udinese con più di 6600 post contro i poco più di 2200 della Sampdoria. Ogni contenuto pubblicato sui due profili ufficiali, certificati dalla famosa spunta blu, sono ben curati e sono rivolti a catturare costantemente l'attenzione dei followers.

Reels, video, storie (anche in evidenza) vengono utilizzati per comunicare in modo ancora più diretto con i tanti seguaci dei profili. Sia Sampdoria che Udinese hanno come rispettiva immagine del profilo il loro stemma. Insomma, anche per questo, è difficile sbagliarsi se si sceglie di seguirli!