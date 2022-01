IL DERBY DI INSTAGRAM – Vieri vs Ventola, amici a confronto!

Vi portiamo a scoprirei profili Instagram di due attaccanti del passato... Si tratta di Christian Vieri e Nicola Ventola!

Due ex calciatori, attaccanti, entrambe con un passato tra le fila dell'Inter. In questo appuntamento settimanale con il derby di Instagram ecco la sfida niente meno che tra Christian Vieri e Nicola Ventola.

Amici tra loro, i due hanno molto seguito sul noto social network. Snocciolando qualche dato, ecco che possiamo affermare che a postare di più è Vieri con più di 3070 post pubblicati contro i quasi 440 di Ventola. Oltre a lanciare tanti contenuti nella loro "galleria", i due utilizzano anche le Instagram stories (alcune in evidenza) per aumentare l'interazione con i loro follower.

E, proprio riguardo a ciò, sono su per giù 2,7 mila quelli di Christian contro i circa 235 mila di Nicola. E che dire dei profili seguiti dai due ex giocatori? Quasi 600 quelli "followati" da Ventola contro i circa 840 di Vieri. Insomma, in fatto di numeri i due non se la cavano affatto male!