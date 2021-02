Il modello Elliott tiene banco: torna di moda il prestito-ponte e nessuno parla più di Arnault…

Dopo tanti giudizi prevenuti, vuoi vedere che...?

"Non c’è bisogno di Pico della Mirandola per ricordare con sufficiente precisione i giudizi che accompagnarono l’ingresso ufficiale di Elliott nel calcio e nel governo del Milan al posto del misterioso e squattrinato cinese. Il più favorevole dei quali fu il seguente: “questi arrivano, risanano, acquistano giovani a due soldi da rivendere, recuperano l’investimento fatto e poi salutano”. Dopo qualche tempo e al culmine di qualche opportuno scontro filosofico con l’area tecnica, la formula mix adottata a casa Milan sta offrendo qualche corroborante successo. Non solo. Ma persino le voci di una immediata cessione al colosso della moda parigino sono sparite dalla circolazione senza provocare alcun rossore in tutti quelli che giuravano d’aver visto le carte….