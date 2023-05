ORDINE DEL…GIORNO – Derby, la remuntada del Foggia: e la sportività del Cerignola

Ero al lavoro, in tv a Telenord di Genova, e ho tenuto il cell rigorosamente spento. L’ho riacceso alle 22.40 sui titoli di coda della trasmissione “il derby del lunedì” e mi sono ritrovato con 304 messaggi, filmatini, un delirio incredibile di amici datati come me che han perso la trebisonda dinanzi a quell’incredibile epilogo dei play-off di Serie C.

Devo dire, per completezza d’informazione, che ho molto apprezzato le analisi di Pazienza e Di Toro, allenatore e ds dell’Audace Cerignola, che segnalo al calcio di Serie A quale testimonianza pubblica del senso di sportività da parte di due eccellenti professionisti. Aggiungo per completezza che ho provato grande solidarietà per lo scoramento del presidente dell’Audace, a fine partita, ritratto sugli scalini del Duomo, sopraffatto dalla delusione insieme a un manipolo di tifosi. Devono sapere infatti che hanno compiuto comunque una grande impresa partecipando ai play-off per la promozione in Serie B e che hanno pagato un prezzo altissimo alla gioventù e all’inesperienza.