IL DERBY DELLA SETTIMANA – Lazio-Toro fra minacce e tribunali

Lazio-Torino si rigioca. I biancocelesti non mollano, mentre Urbano Cairo potrebbe denunciare il legale biancoceleste

Doveva disputarsi il 2 marzo, ma è stata rinviata a data da destinarsi. Il caso Lazio-Torino tiene banco, quello dei tribunali, e tiene in scacco il campionato di Serie A. Il Toro non si presenta, la Lazio insorge: la Corte d’Appello della FIGC respinge il ricorso biancoceleste e sancisce che la partita dovrà essere rigiocata. Una storia già vista. Sì, come in Juve-Napoli. La squadra granata, alle prese con varie positività al Covid-19 e su disposizione dell’Asl, non si era presentata all’Olimpico per disputare la gara, valida per la 25° giornata del campionato. Su richiesta della vittoria a tavolino da parte della Lazio (cosa che però la Juventus in quel caso non aveva chiesto) la sentenza sancisce ancora una volta che le decisioni delle Asl sono “atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi”. Gian Michele Gentile, avvocato della Lazio, ha dichiarato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli che la società non ha ancora deciso se ricorrere al Collegio di Garanzia, ultimo grado della giustizia sportiva. Tutto lascia intendere che la società capitolina possa andare avanti nella battaglia.