L’EDITORIALE DI MAURO SUMA – Allegri al Club e Adani a Roma, aspettando il Napoli…

Juve in lotta Scudetto con l'Inter e Milan minacciato nel suo posto Champions da Napoli e Roma, queste le previsioni di tutti. Ma l'ultima partita prima della sosta ha cambiato tutto...

E' da un po' di tempo che a Lele Adani fischiano le orecchie. Aveva cominciato Fabio Capello la sera dell'eliminazione della Juventus contro il Porto: "Ma non si diceva che Allegri faceva un calcio vecchio?". E la definizione di Allegri "esonerato da Adani" ha ormai da tempo campo libero sui social. Sia ben chiaro, Adani è un opinionista fuori dal comune, che fa critiche in buona fede e che ricopre il suo ruolo in base alle sue idee di calcio. Ma se ai tifosi bianconeri oggi scende la lacrimuccia al solo nominare Allegri, il vento è cambiato. Il re è tornato in giacca e cravatta non più nudo come ai tempi delle reprimende post-partita dell'opinionista post-moderno. Ieri sera Adani era all'Olimpico a commentare Roma-Napoli, Allegri la grande attrazione del Club di Sky. E mai timing poteva essere più perfido. Trasmissione già concordata in precedenza, con Allegri che ben sapeva che non sarebbe stato tirato dentro delicati discorsi juventini al termine di una partita sulla carta "comoda" come quella allo Stadium contro il Benevento.