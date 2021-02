L’EDITORIALE DI MAURO SUMA – Elliott e Suning, tutte le differenze

I fondi vanno e vengono, si diceva quasi 3 anni fa in relazione ad Elliott. Scherzi del calcio e dei cambiamenti: la previsione è stata confermata, ma nel campo opposto...

Il calcio e le sue bizzarrie. Il calcio fa parte della vita, respira insieme al mondo di cui è protagonista. E gli scenari del pianeta e del calcio cambiano ad una velocità tale, che tante sentenze svelano tutta la loro fragilità. Quando è arrivato Elliott al Milan, tutti avevano deciso che non sarebbe stata una proprietà ma un fondo. E i fondi comprano i giovani talenti, per speculare e vendere. In realtà, la linea dei giovani è stata tenuta ferma e coerente dalla proprietà rossonera, anche se non a oltranza visti i casi di Ibra, Kjaer e Mandzukic, ma senza la cessione dei giovani valorizzati. Oggi i Leao, i Theo Hernandez, i Bennacer, i Rebic, valgono molto di più rispetto all'estate 2019 in cui sono arrivati al Milan, ma il fondo che si comporta da proprietà li blinda e li consolida dentro il progetto, senza nemmeno pensarci ad una vendita.

Se in casa rossonera chi era stato accolto come un fondo si sta comportando con linee e principi da proprietà, in casa nerazzurra sta accadendo qualcosa di molto più indecifrabile. La proprietà porto sicuro, la proprietà a tutti gli effetti rappresentata da Suning, entità molto diversa da un fondo per tangibilità e per natura aziendale, si sta dileguando fra mille silenzi. In casa nerazzurra non c'è solo un rallentamento della crescita, ma il vero e proprio stop di un progetto. Portato alla luce dai giornali, nonostante le smentite di rito che hanno perso tono e corpo di settimana in settimana. Da Suning a un fondo anche in casa nerazzurra quindi. Un fondo reperito sul mercato e non come secondo step già schedulato come accaduto in casa rossonera. Un fondo 2.0 che non potrà che comportarsi come Elliott: niente spese folli, controllo dei costi, abbassamento del monte ingaggi, rilancio attraverso i giovani con alcune importanti eccezioni.