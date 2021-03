L’EDITORIALE DI MAURO SUMA – Quel derby di troppo e le formazioni allegre di Samp e Genoa

Sampdoria-Atalanta e Inter-Genoa, due montagne in mare. A tre giorni da un derby genovese che può dare un senso alla stagione e che non doveva essere relegato in un turno infrasettimanale...

di Mauro Suma -

Ha iniziato la Sampdoria contro l'Atalanta: fuori Quagliarella e Keita, fuori Candreva e Ramirez. Tutti fuori, dentro il buon La Gumina. E il Genoa che non c'ha scritto Jo Condor sulla fronte ha fatto il resto: fuori Criscito e Badelj, fuori Pandev e Destro, dentro il giovane Scamacca. Con ogni probabilità, anzi quasi sicuramente, Atalanta e Inter avrebbero vinto lo stesso. Ma il genio del calendario che ha collocato il derby di Marassi al centro di un turno infrasettimanale non ha reso un buon servizio al campionato. Perché le due genovesi c'è da capirle: la loro classifica è tranquilla, sono due buone squadre, ma hanno un modo per dare un senso, un tono, un colore alla loro stagione. Vincere il derby. E se poi una delle due, o tutte e due, non lo vincono? Questo è un altro discorso, ma la preparazione non poteva essere molto diversa...

Nè il Genoa e nè la Sampdoria giocano in Europa, per cui non sono abituate alle tre partite in otto giorni. E quindi ruotano i giocatori e stravolgono le abitudini. Finendo per dare la stura a tutta una serie di polemiche e di illazioni che tutto il campionato si sarebbe potuto tranquillamente risparmiare. Ai risultati di Genova e Milano va necessariamente aggiunto che in ogni caso la bravura di Conte e di Gasperini è quella di tritare gli avversari andando ben al di là dei problemi che hanno attorno, quelli finanziari l'allenatore interista e quelli con Ilicic ovvero il Gomez 2.0 quello atalantino. Qui il lavoro più difficile è certamente di Conte. E' proprio lui il tecnico che trasforma un problema societario serio in una motivazione in più per il suo gruppo. E oggi come oggi è difficilmente battibile. Ma il genio del calendario l'ha combinata ugualmente grossa, anche a chi ha vinto legittimamente le sue partite.