L’EDITORIALE DI MAURO SUMA – Spina dorsale e casi: Milan, come riprendersi

Il punto sul Milan che, dopo essere stato primo a Natale e campione d'inverno, si trova a 4 punti dalla vetta e a più 5 sulla terza

Inter in campo con la formazione titolare tutta in piena condizione, Milan che sta recuperando pezzi ma con una condizione mosaico figlia di soste Covid e di residui di acciacchi vari. Anche per questo l'Inter ha dominato i momenti decisivi del derby, oltre al fatto che è nel giro Champions da tre anni rispetto ai rossoneri e ha avuto più risorse e investimenti a disposizione per costruire la squadra che è oggi. Un pezzo consistente della spina dorsale del Milan non è quello delle 20 giornate trascorse al primo posto: Kjaer, Kessie e Calhanoglu avevano abituato tutti a un paio di ottave sopra nel rendimento e nell'efficacia. Del resto nel corso di una stagione ci sta di scendere di tono e di risalire la china. I tifosi del Milan devono sopportare e gestire questo momento di bassa brillantezza, attendendo che la squadra riprenda tono e compattezza. Le doti morali e la maturità del gruppo sono intatte, come hanno dimostrato non due giorni ma 14 mesi di calcio.

Il Milan deve certamente riflettere sui 7 gol subiti in questa settimana horribilis, anche se è passato dalla serata dell'inoperoso Provedel al pomeriggio dell'Handanovic secondo alcuni migliore in campo. Anche la Roma, che viene descritta come squadra in forma smagliante, è passata da rovesci come i tanti gol subiti contro Atalanta, Napoli e Lazio. Il caso Sanremo e il caso contratti? Ci sono, certo, e nessuno li nega. Ma non inficiano sulla situazione di campo e questa è in ogni caso una stagione in cui tutti convivono con i loro casi, dai risultati a tavolino alle fasce di capitano che vanno e vengono, dalle trattative con i fondi ai tamponi dai tanti dubbi, dalle liti in spogliatoio a molto altro. Tutti convivono con delle anomalie e può farlo tranquillamente anche il Milan. L'importante è recuperare forma, condizione, fiducia, e, soprattutto, risultati. Perché sono solo quelli che fanno parlare o che fanno glissare.