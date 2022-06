ORDINE DEL…GIORNO – Adl-Osimhen, le armi spuntate della giustizia sportiva…

Non deve quindi meravigliare il diverso epilogo avuto dalla giustizia sportiva che ha mandato prosciolto il Napoli dopo avergli contestato la plusvalenza nella stessa operazione di mercato, riferita al trasferimento (mai concretamente realizzato) di due giovani esponenti del settore giovanile napoletano in Francia.

Questo deve far capire che in materia di calcio o ci si trova dinanzi a un reato identificato da indagini serrate, oppure bisogna far buon viso a cattivissimo gioco. Seconda indicazione: nel caso di specie oltre al presidente del Napoli AdL sono stati indagati tutti i suoi familiari presenti nel Cda. Terzo e ultimo spunto: la guardia di finanza ha effettuato perquisizioni a Napoli, Roma (uffici di AdL) e Lille. Adesso aspettiamo gli sviluppi ma la morale è sempre la stessa; se non interviene la giustizia ordinaria (come in Calciopoli e precedenti), quella sportiva può ben poco.